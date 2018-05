Com ajuda do VAR, Ibrahimovic é expulso por agressão em jogo da MLS

Em má fase no Los Angeles Galaxy, o sueco Zlatan Ibrahimovic voltou a se destacar negativamente nesta segunda-feira, ao ser expulso no confronto diante do Montreal Impact, no Canadá, por agredir um rival. Menos mal para ele que a equipe californiana venceu mais uma na Major League Soccer (MLS), ao fazer 1 a 0 no adversário.

+ Federação sueca confirma que Ibrahimovic não jogará a Copa do Mundo

Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Ibrahimovic se irritou com o rival Michael Petrasso e acertou-lhe um forte tapa no rosto. A princípio, o lance passou batido pelo juiz e seus auxiliares, mas o Árbitro Auxiliar de Vídeo (VAR, na sigla em inglês) avisou. Após a revisão do lance, o sueco recebeu o cartão vermelho direto.

Esta foi mais uma atuação decepcionante de Ibrahimovic no Galaxy. Depois de uma grande estreia, em que anotou dois gols - sendo um golaço - e garantiu a vitória por 4 a 3 sobre o Los Angeles FC, o sueco atuou em mais seis partidas pelo clube, tendo marcado apenas um gol.

Não bastasse a má fase de Ibrahimovic, o Galaxy também não atravessa bom momento na temporada. A equipe é apenas a sétima colocada da Conferência Oeste da MLS, com quatro vitórias em 11 jogos, e hoje estaria fora dos playoffs da competição.