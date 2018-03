Com Alex, Cruzeiro busca reabilitação Com o meia Alex de volta ao time, o Cruzeiro enfrenta o Bahia neste domingo, às 18h, no Mineirão, disposto a se recuperar da derrota para o Paysandu, na última rodada, e manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O time mineiro foi beneficiado pela derrota do São Paulo para a Ponte Preta, na última quinta-feira, e continua na ponta da tabela, com 43 pontos em 21 partidas. Além da invencibilidade na capital mineira - onde não perde há nove meses - o maior trunfo celeste para conquistar um resultado positivo diante do time do técnico Evaristo de Macedo está no retorno de sua principal estrela. "O Alex é uma referência para nós, um jogador importante que vem decidindo as partidas ao nosso favor", admitiu o goleiro Artur. O meia cruzeirense ficou de fora do jogo de Belém, quando o Cruzeiro foi goleado por 3 a 0, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Vanderlei Luxemburgo deverá ser obrigado a reeditar o tradicional 4-4-2. Como Thiago foi expulso no último jogo e Luisão está servindo a Seleção Brasileira Sub-23, o treinador tem apenas Cris e Edu Dracena para compor a zaga. Márcio e Felipe Melo disputam uma vaga no meio-campo.