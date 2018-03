Com andador, Pelé recebe prêmio no Fórum Econômico Mundial

Contando com a ajuda de um andador, Pelé foi homenageado com um prêmio nesta quarta-feira em evento realizado em São Paulo. O Rei do Futebol recebeu o título de "cidadão global" durante o Fórum Econômico Mundial. O evento contou também com as presenças do presidente Michel Temer, do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Doria.

Durante o evento, Pelé se locomoveu sempre com ajuda do andador ou de cadeira de rodas. O ex-jogador de futebol, atualmente com 77 anos, permaneceu sentado durante a maior parte de sua participação no local. Até quando recebeu o prêmio, diante dos aplausos de pé dos convidados da plateia.

Em entrevista à agência de notícias Associated Press, o assessor de Pelé garantiu que o Rei do Futebol tem a intenção de ir à Rússia para a Copa do Mundo, em junho. Ele também revelou que Pelé vem reduzindo suas sessões de fisioterapia nas últimas semanas.

Foi a segunda aparição pública de Pelé no Brasil neste ano. Em janeiro, ele participou de evento de lançamento do Campeonato Carioca. Na sequência, cancelou a presença numa cerimônia de premiação na Inglaterra, o que até gerou rumores sobre suas condições de saúde, o que logo foi desmentido.

Pelé vem enfrentando dificuldades para se locomover por conta de problemas no fêmur. Em 2012, passou por cirurgia no local, procedimento que precisou ser refeito depois. O problema a ser corrigido era uma artrose, um desgaste da articulação que corrói a cartilagem na ponta do fêmur e no encaixe da bacia.