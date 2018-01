Vasco vence jogo-treino, mas só pensa no Fla pela Copa do Brasil

O técnico Jorginho aproveitou a segunda-feira para observar reservas do elenco do Vasco no primeiro dia da preparação para o clássico com o Vasco, quarta-feira, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, os suplentes disputaram um jogo-treino contra o Nova Iguaçu e venceram por 1 a 0.

O único gol da atividade foi marcado por Lucas, de cabeça, aproveitando cruzamento de Jhon Cley. O meia Andrezinho e o volante Diguinho participaram normalmente da atividade, enquanto o zagueiro Luan, em fase final de recuperação de uma lesão, foi utilizado em cerca de 30 minutos do jogo-treino.

O Vasco disputou a primeira etapa da atividade com a seguinte formação: Jordi, Jomar, Jean Patrick, Rafael Vaz e Júlio César; Felipe Seymour, Lucas, Jhon Cley e Andrezinho; Dagoberto e Thalles.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já a escalação do Vasco na segunda etapa foi a seguinte: Charles; Bruno Ferreira, Luan (Jackson Caucaia), João Carlos e Henrique; Bruno Gallo, Diguinho e Emanuel Biancucchi; Rafael Silva (Thalles), Romarinho e Herrera.

Enquanto os reservas disputavam o jogo-treino, os atletas que participaram da derrota por 3 a 0 para o Goiás, no último sábado, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro, realizaram apenas trabalhos regenerativos.

Após bater o Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida, o Vasco precisa de um empate nesta quarta no Maracanã para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a definição da vaga se dará na disputa de pênaltis.