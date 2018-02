Com apagão, Bolívia goleia o Peru no jogo dos eliminados No duelo dos eliminados, marcado também por um apagão no Estádio Rio Parapiti, a Bolívia obteve sua primeira vitória no Campeonato Sul-Americano sub-20 ao golear o Peru por 4 a 1, na cidade de Pedro Juan Caballero, pelo Grupo A. Quiñonez abriu o placar para os peruanos, mas Piñedo (dois) e Campos (dois) decretaram a virada para os bolivianos. Aos 25 minutos do segundo tempo, o estádio ficou sem energia elétrica e a partida foi suspensa por cerca de 20 minutos. Com o resultado, os bolivianos foram aos quatro pontos em quatro jogos. O Peru deixa a competição com nenhum ganho no mesmo número de partidas. Brasil, Paraguai e Chile já estão classificados para o hexagonal final, que definirá quatro vagas para o Mundial sub-20 do Canadá, em 2007, e duas para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.