Com apendicite, zagueiro Gum passa bem após cirurgia

A Santa Casa de Misericórdia de Marília confirmou na tarde desta sexta-feira que o zagueiro Gum, do Fluminense, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em processo de recuperação de uma intervenção cirúrgica, realizada nesta quinta-feira, para se curar de uma apendicite.

O jogador teria começado a se sentir mal ainda em Miami, nos Estados Unidos, onde passava as férias. Ele chegou a Marília, onde moram seus familiares, na noite de quarta-feira, em jatinho particular. Na mesma noite foi internado e, no dia seguinte, submetido à cirurgia.

Segundo a assessoria do hospital, a família pediu para que os boletins sobre o estado de saúde do jogador não fossem divulgados. Informações atribuídas ao empresário de Gum, Jorge Moraes, dão conta de que o jogador está se recuperando bem e deve deixar o hospital nos próximos dias, para passar o réveillon com a família, em Marília.

Enquanto se recupera da cirurgia, o jogador deverá analisar, com seu empresário, a proposta do Fluminense - ele tem contrato com o clube até 31 de dezembro. As negociações se arrastam por quatro meses por causa da nova realidade financeira do clube carioca (sem a parceria com a Unimed), que pretende renovar o elenco com um orçamento menor.