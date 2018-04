Com apoio da torcida, Cruzeiro vence Tupi em jogo-treino por 3 a 1

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro venceu o Tupi por 3 a 1, em jogo-treino realizado nesta quarta-feira, na Toca da Raposa. Com entrada liberada ao público - o ingresso era alimento para doação -, o centro de treinamento cruzeirense recebeu lotação máxima, com dois mil torcedores para apoiar o time.

Como o Cruzeiro só estreia oficialmente na temporada no dia 3 de fevereiro, quando faz o clássico com o Atlético-MG na abertura do Campeonato Mineiro, o momento é de disputar jogos-treino e amistosos. Nesta quarta-feira, o desafio cruzeirense foi contra o Tupi, de Juiz de Fora.

A escalação do Cruzeiro para o jogo-treino teve Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Paulão e Egídio; Nilton, Leandro Guerreiro, Everton Ribeiro, Diego Souza e Everton; Vinícius Araújo. Depois, o técnico Marcelo Oliveira mudou praticamente o time inteiro no segundo tempo.

O primeiro gol saiu logo aos 3 minutos, quando Nilton cabeceou após cruzamento de Egídio. O Tupi empatou aos seis, com o gol contra de Leandro Guerreiro. Mas o Cruzeiro garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, com Everton, aos sete, e com Vinícius Araújo, aos 19.

Agora, o Cruzeiro fará amistoso no domingo, diante do Mamoré, a partir das 17 horas, em Patos de Minas. Será o último teste do time antes da estreia na temporada: o clássico com o Atlético-MG, no dia 3 de fevereiro, marca a reabertura do Mineirão após a reforma para a Copa.