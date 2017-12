Com apoio de todos, Inter ainda acredita O Internacional percebeu que tem a força de diversas torcidas brasileiras para ultrapassar o Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro e acredita que esta conjunção de energias pode ajudá-lo a ganhar seus jogos e a derrubar o adversário, que tem três pontos de vantagem. ?Isso é muito positivo para nós e nos ajuda muito?, avalia o atacante Fernandão, um dos símbolos da fase atual do clube. ?Notamos que fomos escolhidos pelos outros torcedores ainda antes do jogo contra o Corinthians (no domingo passado)?. O técnico Muricy Ramalho também percebe que a anulação de 11 jogos do campeonato e o erro do juiz Márcio Rezende de Freitas, que não deu um pênalti em Tinga, favoreceram o Corinthians e fizeram muitos torcedores simpatizarem com o lado prejudicado. ?Em todo o lugar que eu vou, se fala que somos o xodó do Brasil?, revela, numa referência às viagens recentes que fez com o time. Apesar de canalizar a energia de vários torcidas para o time, Muricy diz que não é de recorrer a cartas de familiares ou bilhetes nos quartos, que outros treinadores usam para motivar o time. Durante a semana, ele conversou com os jogadores para convencê-los de que o título ainda está ao alcance da equipe, mas priorizou o trabalho de campo. ?Às vezes, temos que dar uma de psicólogo para reanimar o grupo, mas o fundamental é mesmo o treino e a tática?, explica. Ao mesmo tempo em que contam com simpatias externas, os torcedores colorados tratam de protestar contra as decisões do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, e os erros de arbitragem ocorridos no Brasileiro. Um grupo de torcedores promete usar nariz de palhaço durante o jogo contra o Palmeiras. Outro grupo vai se vestir de preto. Ambos estão convocando mais adeptos pela internet. Se a idéia der certo, será a primeira vez que um jogo do Internacional não terá maioria de vermelho e branco nas arquibancadas do Beira-Rio. Mas há torcedores que não vão mudar. ?Preto é cor do Corinthians, não vou vestir isso?, adianta o técnico em informática Luiz Matheus Freitas. O Beira-Rio deve lotar, com quase 50 mil torcedores. Até o final da tarde de sexta-feira, 19 mil ingressos estavam vendidos. A previsão meteorológica indica um domingo ensolarado em Porto Alegre. O técnico e os torcedores deixaram de lado as polêmicas e trataram de concentrar atenções no jogo contra o Palmeiras. Como Tinga e Ricardinho estão fora, suspensos, Muricy busca uma solução para recompor o meio-campo, mas ainda não tomou a decisão. É certo que Wellington substitui Tinga. Para a vaga de Ricardinho existem três opções. Recuperado de contusão, o lateral-esquerdo Jorge Wagner pode jogar no meio-campo, voltando à sua posição de origem. A segunda possibilidade é o recuo de Fernandão para o setor e a abertura de uma vaga no ataque para Iarley. E a terceira é a entrada de Márcio Mossoró. Libertadores - Além do zagueiro uruguaio Montero e da repatriação do atacante Daniel Carvalho, o Internacional também quer o meia Ricardinho para a Copa Libertadores da América do ano que vem. O jogador tem contrato com o Santos somente até dezembro e poderia estar disposto a se transferir para Porto Alegre para disputar um título que ainda não tem, o de campeão sul-americano de clubes. A negociação pode ser dificultada se for confirmado o interesse de clubes espanhóis, que têm mais recursos econômicos, pelo jogador.