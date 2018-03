Com arbitragem confusa, Arsenal vence e ainda sonha com título inglês

Com ajuda de uma confusa arbitragem neste sábado, o Arsenal derrotou o Hull City por 2 a 0 e manteve a esperança de brigar pelo título do Campeonato Inglês. No Emirates Stadium, o atacante chileno Alexis Sánchez foi o grande responsável pela vitória ao marcar os dois gols do jogo. Contudo, anotou o primeiro com a mão.

O resultado deixou o time londrino com 50 pontos, a nove de distância do líder Chelsea, que ainda enfrentará o Burnley, no domingo. O Arsenal trocou o quarto pelo terceiro lugar da tabela, atrás também do Tottenham, que tem 50 pontos e jogará contra o Liverpool ainda neste sábado.

Abrindo a 25ª rodada do Inglês, o Arsenal protagonizou duelo movimentado contra o Hull City no primeiro tempo. Ligeiramente superior, o time da casa criou maiores oportunidades de gol. Mas precisou de uma contribuição do árbitro para abrir o placar, aos 33 minutos de jogo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de um bate-rebate na pequena área, Sánchez completou para as redes com a mão direita, praticamente em cima da linha. Apesar das reclamações do time do Hull City, a arbitragem validou o gol.

Na segunda etapa, mais lenta, o Arsenal voltou a contar com a atuação decisiva do chileno, que vinha sendo criticado pela torcida nas últimas semanas. Nos acréscimos, ele escapou pela esquerda e, aproveitando saída atrapalhada do goleiro, cruzou na área. Lucas Pérez, sem marcação na pequena área, cabeceou para o gol. Mas, no meio do caminho, o volante Sam Clucas desviou com o braço e o árbitro desta vez assinalou a infração e marcou a penalidade.

Na cobrança, Sánchez mandou no canto e anotou seu 17º gol no campeonato. O chileno é o artilheiro isolado do Inglês - Romelu Lukaku, do Everton, tem 16.

Never in doubt@Alexis_Sanchez smashes his penalty into the bottom corner to double our advantage#AFCvHCFC 2-0 ⚫ (90) pic.twitter.com/IiW8pX2j1W — Arsenal FC (@Arsenal) 11 de fevereiro de 2017

Outros seis jogos movimentarão a rodada deste sábado no Inglês: Manchester United x Watford, Middlesbrough x Everton, Stoke City x Crystal Palace, Sunderland x Southampton, West Ham x West Bromwich e Liverpool x Tottenham.