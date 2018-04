Com arbitragem polêmica, Palmeiras perde do Internacional

A arbitragem novamente atrapalhou os planos do Palmeiras. Em lances polêmicos, o time foi derrotado neste domingo pelo Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 1, em duelo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou a equipe com 58 pontos, em quarto lugar. Veja também: Classificação Calendário e resultados Diretoria do Palmeiras avalia recurso contra arbitragem O Palmeiras foi beneficiado na rodada pela derrota do Cruzeiro, que caiu diante do Sport Recife por 1 a 0, na Ilha do Retire. Os palmeirenses estão um ponto na frente dos mineiros. Para se classificar à Libertadores, a equipe precisa vencer o Atlético Mineiro, no próximo domingo, no Palestra Itália. No campo, Palmeiras e Inter mostraram equilíbrio neste domingo. Ambos privilegiaram a marcação. O time paulista atuou com três volantes, enquanto os gaúchos utilizaram três zagueiros. O diferencial, no entanto, ficou para o árbitro Wagner Tardelli Azevedo, com erros cruciais, e o talento de Fernandão, que destruiu o setor defensivo palmeirense. Internacional 2 Clemer; Orozco , Sidnei e Marcão; Jorge Luis (Rubens Cardoso), Wellington Monteiro; Edinho , Guiñazu e Fernandão; Iarley (Jonas) e Gil (Adriano) Técnico: Abel Braga Palmeiras 1 Diego Cavalieri; Wendel (Luis Henrique), David, Dininho e Leandro (Valmir); Pierre , Makelele, Martinez e Caio; Edmundo (Deyvid) e Rodrigão Técnico: Caio Júnior Gols: Fernandão, aos 40 minutos do primeiro tempo; Fernandão, aos 35, e Rodrigão, aos 47 minutos do segundo tempo Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (Fifa/SC) Estádio: Beira Rio, em Porto Alegre O primeiro grande lance do jogo ocorreu aos 26 minutos da etapa inicial. Makelele, como homem surpresa, recebeu passe de Edmundo e ficou cara a cara com Clemer. Ele, no entanto, tentou driblar o goleiro e perdeu a bola. No contra-ataque, o Inter foi veloz e Gil só não fez por causa de Diego Cavalieri. Dez minutos depois, aconteceu o lance mais polêmico da partida. Edmundo cobrou falta, a zaga do Inter afastou, mas o bola espirrou em David e sobrou para Makelele, que tocou na saída de Clemer. O jogador, que estava atrás dos zagueiros do Inter quando a bola tocou em David, teve o gol anulado. Os palmeirenses ainda reclamavam quando Iarley, aos 40 minutos, derrubou Dininho no setor de ataque do Inter - Wagner Tardelli ignorou a falta. Na seqüência do lance, o zagueiro David errou ao não cortar a bola na pequena área e Fernandão, oportunista, mandou para as redes de Diego Cavalieri. Não bastasse a polêmica, o segundo tempo começou mais quente ainda. O técnico Abel Braga disse que Tardelli havia ido ao vestiário palmeirense para "acalmar os ânimos e explicar os erros". O árbitro não gostou e ameaçou colocar a acusação na súmula. Só após muita confusão que a etapa final foi iniciada. O Palmeiras, precisando do resultado, sentiu o nervosismo e travou em campo. O Inter, que jogou apenas em busca da vaga na Copa Sul-Americana, aproveitou para dominar a partida. Fernandão, após lançamento de Marcão, marcou o segundo aos 36 minutos. Foi o gol mil do Campeonato Brasileiro. O volante Pierre, por sua vez, ainda teve tempo de ser expulso e dar adeus ao Brasileirão - ele não joga na próxima rodada. O Palmeiras, no entanto, diminuiu nos acréscimos. O atacante Rodrigão, que passou o jogo apagado, acertou uma bonita bicicleta, sem chances para Clemer. Agora, resta ao Palmeiras fazer sua lição de casa contra o Atlético Mineiro. Atualizado às 20h23 para acréscimo de informação