Com arbitragem polêmica, Villarreal e Málaga empatam no Espanhol

Em duelo marcado por polêmicas na arbitragem, Villarreal e Málaga empataram por 1 a 1 neste domingo, na casa do primeiro. O resultado impediu que o time anfitrião se aproximasse dos primeiros colocados da tabela do Campeonato Espanhol.

Com o tropeço em casa, o Villarreal ocupa o sexto lugar, com 36 pontos, e segue três atrás do Atlético de Madrid, que poderá ampliar a vantagem neste domingo se vencer o Celta, diante de sua torcida. Já o Málaga tem 23 e aparece na 14ª colocação. A liderança do Espanhol pertence ao Real Madrid, com 49 pontos.

O confronto que abriu o domingo no Espanhol foi marcado por dois lances polêmicos, que acabaram gerando reclamações por parte do Málaga. No primeiro tempo, o time visitante pediu pênalti sobre o brasileiro Charles que a arbitragem ignorou. Antes o próprio Charles abrira o placar do jogo, aos 14 minutos.

Na segunda etapa, o Málaga voltou a criticar a arbitragem quando foi marcado penalidade a favor do Villarreal. Bruno Soriano decretou o empate ao converter a cobrança aos 17. Cinco minutos depois Roberto Soriano levou o cartão vermelho direto e deixou o Málaga em situação fragilizada para tentar buscar a vitória.

Na próxima rodada, o Málaga vai receber o Las Palmas, na segunda-feira (dia 20). Um dia antes o Villarreal visitará o Real Sociedad.