Com Arboleda gripado, Diego Lugano volta a treinar com titulares no São Paulo

O treino desta terça-feira, que abre a semana de preparação do São Paulo para o confronto contra o Palmeiras neste domingo, teve o retorno de Diego Lugano junto aos titulares do setor defensivo da equipe do Morumbi. O uruguaio substituiu o equatoriano Robert Arboleda, que não participou das atividades no CT da Barra Funda por estar com gripe.

O técnico Dorival Junior comandou um exercício para treinar a movimentação das linhas que vem formando nos últimos jogos do time: uma ofensiva e outra de defesa, ambas formadas por quatro jogadores. No treinamento, duas linhas se enfrentavam frente a frente, em jogadas de ataque e de defesa.

Edimar, Rodrigo Caio, Lugano e Buffarini formaram uma primeira linha; Marcos Guilherme, Hernanes, Jucilei e Cueva, todos titulares no último domingo, formaram a segunda. Lucas Pratto, Petros, Brenner e o recém-contratado Bruno Alves também participaram das atividades.

Novidade no time principal do São Paulo, o volante Pedro Augusto e o meia Igor, ambos do time sub-20, também treinaram. Os dois, além do atacante Caíque, que já havia treinado outras vezes com a equipe principal, devem acompanhar os trabalhos das próximas semanas enquanto são observados pela comissão técnica. É uma estratégia de Dorival Junior para poder trazer atletas das bases do São Paulo para os profissionais.