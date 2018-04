Com arena nova, Cristaldo projeta títulos no Palmeiras em 2015

Depois do susto, vem a esperança. É assim que Cristaldo projeta o ano de 2015 para o Palmeiras, passado o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para o argentino, o time paulista deve aproveitar a vantagem de jogar em um estádio novo para se aproximar novamente da torcida e "brigar por títulos" na próxima temporada.

"A arena poderá nos ajudar muito no ano que vem, é um estádio com muito barulho e uma pressão imensa. Temos uma torcida que nos apoia muito, canta e ajeita o time. Para nós, será muito importante jogar em casa e com o apoio do nosso torcedor", avalia o atacante.

Cristaldo avalia que o Palmeiras tinha condições de obter resultados melhores na temporada. "Acho que poderíamos ter conquistado resultados melhores. Mas acredito que, apesar de tudo, 2014 foi um ano positivo para todos nós, até pelo estádio novo que ganhamos", comenta.

Depois do sofrimento, o argentino quer vitórias e até sonha com títulos em 2015. "Foi um ano muito difícil, mas agora faremos de tudo para dar alegrias ao torcedor. No ano que vem, todos terão novas esperanças e novas chances. Tenho certeza de que o Palmeiras brigará por títulos, e colocaremos o clube onde ele sempre merece estar", diz o jogador de 25, que chegou ao clube em agosto deste ano.

Com quatro meses de Palmeiras, Cristaldo se vê bem adaptado à vida no Brasil. "Foi a melhor adaptação possível ao elenco que eu poderia ter. Primeiramente, quando cheguei, tinha o Ricardo Gareca, e ele me ajudou muito. Além disso, também chegaram Tobio, Mouche e Allione, além de Valdivia e dos uruguaios que já estavam aqui. Enfim, todos me ajudaram muito", relata.