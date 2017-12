Com argentino Diego López, Palermo contrata seu quarto técnico nesta temporada

Desesperado na luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano - o time ocupa a 19.ª e penúltima colocação -, a diretoria do Palermo definiu nesta quinta-feira a contratação do quarto técnico apenas nesta temporada. Trata-se do argentino Diego López, de 42 anos, que começará a difícil missão de tentar livrar o clube da região da Sicília da degola contra o Napoli, fora de casa, neste domingo.

Diego López, que anteriormente já dirigiu outros clubes italianos como Cagliari e Bologna, substitui Eugenio Corini, que ficou no cargo por apenas sete jogos - com uma vitória apenas - e pediu demissão na última terça-feira após a derrota em casa para a Internazionale por 1 a 0, no final de semana.

Eugenio Corini foi contratado em novembro como terceiro técnico do Palermo na temporada. Davide Ballardini comandou a equipe nas duas primeiras rodadas, sendo substituído por Roberto De Zerbi, demitido para a chegada de Corini. Com apenas duas vitórias em 21 jogos, o Palermo está um ponto acima do lanterna no Campeonato Italiano. E pior, tem 11 a menos que o Empoli, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

A mudança de treinadores parece ser um fato corriqueiro no Palermo. Em 30 anos como dono e presidente do clube siciliano, Maurizio Zamparini já realizou 60 trocas de treinadores. Só na temporada passada foram oito vezes.