Com Arouca no banco e dúvida na escalação, Atlético-MG relaciona 23 para final

O Atlético Mineiro está pronto para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Na manhã deste sábado, o técnico Thiago Larghi comandou na Cidade do Galo a última atividade antes do jogo deste domingo com o Cruzeiro, no Independência, e depois divulgou a lista de relacionados para o confronto.

+ Leia mais notícias sobre o Atlético-MG

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Mineiro

+ Mano faz mistério e fecha treino, mas promete Cruzeiro ofensivo na final

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Larghi convocou 23 jogadores para o confronto, sendo que o volante Arouca, recuperado de uma conjuntivite é a principal novidade da relação - ele ficará como opção no banco de reservas. Já o atacante Carlos, mesmo livre das dores por causa de uma pancada no tornozelo direito, não foi incluído.

O principal desfalque do Atlético diante do Cruzeiro será o zagueiro Iago Maidana, pois ele utilizou nesta semana um medicamento listado como proibido pela Agência Mundial Antidoping. Assim, ficará de fora do time enquanto a substância não tiver sido completamente eliminada do seu corpo.

Os últimos treinos do Atlético na preparação para o clássico de domingo foram fechados. Além disso, em sua entrevista coletiva, na sexta-feira, ele declarou ainda ter dúvidas para escalar o time.

Ainda assim, a tendência é de que Larghi não faça alterações. Caso isso se confirme, o Atlético vai entrar em campo com a seguinte formação: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Otero; Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Atlético para o jogo deste domingo:

Goleiros: Victor, Cleiton e Michael.

Laterais: Samuel Xavier, Patric, Fábio Santos e Danilo.

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Bremer.

Meio-campistas: Adilson, Arouca, Yago, Elias, Gustavo Blanco, Tomás Andrade e Cazares.

Atacantes: Roger Guedes, Erik, Luan, Otero e Ricardo Oliveira.