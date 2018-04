Com assistências de Lucas, PSG volta a vencer no Campeonato Francês

PARIS - Depois de duas semanas, o Paris Saint-Germain reencontrou o caminho das vitórias nesta sexta-feira, com ajuda providencial de Lucas. O brasileiro deu as assistências para Ibrahimovic e Alex fazerem os gols do triunfo de 2 a 0 dos parisienses sobre o Bordeaux, pela 23.ª rodada do Campeonato Francês.

O resultado volta a colocar o PSG em boa vantagem na liderança da competição, com 54 pontos, contra 48 do Monaco, o segundo colocado, que perdeu Radamel Falcão Garcia para todo o restante da temporada. O Bordeaux, por sua vez, ocupa a sétima colocação, com 34 pontos, e segue a sete da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Lucas deixou Lavezzi no banco e começou o jogo como titular da equipe do técnico Laurent Blanc. Aos 13 minutos do segundo tempo, cruzou rasteiro, da direita, e encontrou Ibrahimovic absolutamente livre no meio da área para mandar para dentro da rede. Na comemoração, o sueco fez questão de apontar para o brasileiro e correr para abraçá-lo.

Já quase no fim, aos 43, Lucas bateu escanteio aparentemente ensaiado no primeiro pau. Alex se antecipou à marcação, chutou de bate-pronto, e fez o segundo. Novamente os colegas fizeram muita festa para o ex-são-paulino.

Agora o próximo compromisso do PSG é contra o Nantes, terça-feira, pela Copa da Liga Francesa. No domingo seguinte, visita o Monaco. A equipe vinha de uma derrota para o Montpellier, em casa, pela Copa da França, e um empate contra o Guingamp pelo Francês.