Com ataque modificado, França bate a Dinamarca em casa Cabeça-de-chave do Grupo G da Copa do Mundo, a França conseguiu a sua segunda vitória em menos de uma semana ao bater a Dinamarca por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Bollaert, em Lens. Esse foi o penúltimo amistoso que o time comandado pelo técnico Raymond Domenech fez antes de estrear no Mundial. Na próxima semana, os franceses pegam a China, em Saint-Étienne. No último sábado, os campeões do Mundo em 1998 haviam superado o México por 1 a 0, também jogando em casa. A estréia na Copa da Alemanha acontece no dia 13 de junho, diante da Suíça, em Stuttgart. Na partida deste quarta, Domenech promoveu algumas alterações porque não gostou do desempenho contra os mexicanos. Thierry Henry, que havia sido poupado, formou a dupla de ataque com Louis Saha. Contra o México, David Trezeguet e Djibril Cissé foram os titulares. Os "Bleus" abriram o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo. Após um lançamento da intermediária, Saha desviou de cabeça e a bola ficou com Henry, que passou pelo goleiro Christiansen para marcar. Os franceses ampliaram a vantagem aos 31 minutos da etapa final. O meia Franck Ribery, que tinha entrado no lugar de Zidane, invadiu a área, passou por dois adversários e foi derrubado. O juiz irlandês M. Kelly marcou pênalti. Na cobrança, Wiltord mandou a bola no canto direito de Cristiansen, que pulou para o lado oposto. Na Alemanha, a França tentará apagar o vexame no Mundial de 2002, quando foi eliminada na primeira fase, sem marcar nenhum gol. Além dos suíços, a equipe comandada pelo treinador Raymond Domenech também enfrentará a Coréia do Sul e o Togo na fase classificatória, nos dias 18 e 23, respectivamente. Novo tropeço A Arábia Saudita voltou sofrer um novo tropeço nesta quarta-feira. No antepenúltimo amistoso antes da Copa, a seleção comandada pelo treinador brasileiro Marcos Paquetá perdeu para a Turquia por 1 a 0, no Estádio Bieberer Berg, em Offenbach, na Alemanha. O único gol do jogo foi marcado por Necati Ates, aos 16 minutos do segundo tempo. A Arábia Saudita vinha de uma derrota por 2 a 0 para a República Tcheca, na última sexta. O time de Paquetá volta a campo no próximo domingo, diante da poderosa Argentina, também em território alemão. O último amistoso será com a Bósnia-Herzegovina, três dias depois, em Munique. A estréia na Copa do Mundo da Alemanha será contra a Tunísia, no dia 14 de junho, pelo Grupo H. Espanha e Ucrânia são os outros membros da chave. Também nesta quarta, Trinidad e Tobago foi superado pela Eslovênia por 3 a 1, com três gols de Milijove Novakovic, enquanto que Birchall fez para o selecionado da América Central. A partida aconteceu no Estádio Evry-Bodnoufle, em Cedje. O time comandado pelo holandês Leo Beenhakker já havia sido superado por País de Gales por 2 a 1, no último fim de semana. Trinidad e Tobago fará mais uma partida antes da Copa, contra a República Checa, no sábado, em Praga. Estreante em Mundiais, Trinidad e Tobago fará a sua primeira partida pelo Grupo B contra a Suécia, no dia 10, em Dortmund. A seleção ainda enfrentará na primeira fase a Inglaterra e o Paraguai.