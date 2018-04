Com ataque reserva, Botafogo quer reabilitação em casa As dificuldades não cessam para o técnico Estevam Soares, que ainda não obteve nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Já são nove rodadas de jejum alvinegro. E para interrompê-lo, o time terá de superar a ausência do ataque titular e derrotar o Vitória, neste domingo, às 18h30, no Engenhão, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.