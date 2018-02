Com atraso, Mano chega ao Corinthians e diz não ser salvador

Com 2 horas e 38 minutos de atraso, o técnico Mano Menezes chegou nesta quarta-feira para sua primeira coletiva como técnico do Corinthians no Parque São Jorge. De cara, se assustou com tanta gente na sala de imprensa: aproximadamente 100 pessoas. Um abraço rápido com o presidente Andrés Sanchez, dois bonés de torcida e, enfim, o esperado discurso. Veja também: Mano: resgatar o time da Série B será o maior desafio Antônio Carlos é apresentado e critica Nelsinho Antônio Carlos anuncia retorno de Coelho ao Corinthians Você concorda com a contratação de Mano Menezes? De cara, um pedido de desculpas. "Desculpem, sei que deixei vocês esperando. Foi culpa de uma palestra no Rio, problemas aéreos e um trânsito caótico nas marginais", justificou. Depois, antes das respostas, fez um breve discurso. "Firmamos um compromisso para conduzir a comissão técnica em 2008. Sabemos qual será a prioridade maior, embora vamos tentar acelerar no máximo possível nossa organização, buscando sempre resultados (ganhar a Copa do Brasil), o que mantém trabalho, dá confiança e seqüência. Para na última parte do ano ser muito possível conduzir o time à Primeira Divisão", discursou. Mano chegou falando o que o corintiano mais quer: vai buscar o acesso em 2008. "Estou aqui porque, entendo, não existe projeto mais importante em 2008 do que o do Corinthians em voltar à Primeira Divisão. E todo técnico tem o objetivo de conduzir projetos importantes", enfatizou. "Nada mais desafiador do que vir para São Paulo, pela primeira vez, para dirigir uma equipe de ponta nessas situações que começamos hoje. Sabemos do desafio, das responsabilidades, da aspiração do nosso torcedor e nos sentimos preparados", garantiu. Mano absorveu Antonio Carlos de crítica por tê-lo procurado faz dois meses, jurou não ter sido falta de ética e explicou como foi a negociação. "Futebol é assim, quem tem vontade de ter alguém, pega o telefone e pergunta se tem interesse. Foi o que o Antonio Carlos fez. Nessa hora, respondi: vamos se enfrentar na última rodada, não é correto avançarmos nenhuma situação antes disso." Tudo certo, agradeceu ao interesse do Cruzeiro - quase acertou contrato com os mineiros - e foi logo evitando o rótulo de salvador da pátria."Meu objetivo não é ser salvador, não enxergo futebol por esse ângulo. Futebol é equipe, grupo", falou, ciente da falta de recursos corintianos para montar time forte, com estrelas. "Quando digo que é possível fazer bom time com jogadores medianos, não vai nada além da realidade da maioria dos clubes. A diferença pode se fazer na estrutura, organização, bons ambientes de trabalho aos jogadores, disposição tática.... Esta é a receita que vamos seguir, sem mágica", observou. "Tenho certeza que pode dar certo. E estou feliz, me sinto bem e vamos trabalhar para não decepcionar toda confiança que estamos recebendo." Depois, deu aula de como será a Série B. "Existe um diferença na maneira de se jogar a competição. Série B é mais disputada, um ritmo de enfrentamento mais forte", afirmou. "Mas o clube grande tem de se espelhar na sua realidade, não na dos times da Série B. É alusão achar que vai jogar só em campo não tão bom", seguiu. "E o maior tem de propor jogo superior ao adversário, senão vai se nivelar por baixo." Mano mostrou segurança, sem medo de desafios. "Tudo na vida tem dois lados e precisamos saber conviver com isso. Se não quisesse exposição, estaria treinando o Guarani de Venâncio Aires, onde comecei", endossou. "Lá só tinha um repórter. Temos de saber trabalhar com isso." Também não achou tarefa árdua reestruturar o Corinthians. E garantiu não menosprezar os jogadores do atual elenco. "Vamos respeitar os atletas que temos e procurar fazer o melhor grupo."