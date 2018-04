Com aval de Rivaldo, Claudinho Batista segue como técnico do Mogi Mirim Após ter conquistado o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com o Mogi Mirim, o técnico Claudinho Batista foi prestigiado pelo presidente do clube, o ex-jogador Rivaldo, e será mantido no comando do time para a disputa do Campeonato Paulista de 2015.