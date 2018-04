Com Ayrton fora, Weldinho celebra chance no Palmeiras O lateral-direito Weldinho terá mais uma chance de mostrar seu futebol pelo Palmeiras neste domingo, quando será titular na partida diante do Ituano, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Paulista. Com Ayrton fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jogador espera conseguir uma boa atuação para voltar à briga pela titularidade.