Com baixas por suspensão, René Simões testa mudanças no Botafogo Os jogadores do Botafogo se reapresentaram nesta segunda-feira, no estádio do Engenhão, para iniciar os preparativos da próxima rodada do Campeonato Carioca. Sem poder contar com Bill e Marcelo Mattos, suspensos, o time vai enfrentar o Tigres, na quarta-feira, às 19h30, também no Engenhão.