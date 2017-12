Com bandeira, alemães dizem "adeus" para a Argentina Um torcedor alemão resolveu provocar nesta quarta-feira a seleção argentina. Num edifício localizado a menos de 30 metros do prédio onde os jogadores estão concentrados, na cidade de Herzogenaurach, foi colocado uma bandeira com os seguintes dizeres: "30/06/2006, adeus Argentina". A data se refere ao dia do jogo entre Alemanha e Argentina pelas quartas-de-final do Mundial. Além disso, existe um sol sorrindo (símbolo da bandeira argentina) com as cores da nação alemã. "Vimos a bandeira, mas não queremos revelar o que comentamos no hotel", explicou o atacante Javier Saviola, um dos principais jogadores da seleção. Argentina e Alemanha disputam nessa sexta-feira uma vaga às semifinais do Mundial. Quem passar vai enfrentar o vencedor do confronto entre as seleções da Itália e Ucrânia. Já o Brasil jogará no sábado, contra a seleção francesa.