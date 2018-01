Barrios é relacionado no Palmeiras para encarar o Flamengo

Recuperado de uma pancada na panturrilha direita, o atacante paraguaio Lucas Barrios é a principal novidade na lista de relacionados do Palmeiras para o duelo contra o Flamengo neste domingo, às 11h, no Allianz Parque, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O jogador desfalcou o time alviverde nos últimos dois jogos, nas derrotas para Cruzeiro e Coritiba, e agora vive a expectativa de fazer o primeiro jogo como titular. O técnico Marcelo Oliveira não confirmou a equipe, mas o paraguaio deve ser o escolhido na disputa com Alecsandro.

Outra boa notícia para o treinador é o retorno do lateral-direito e capitão Lucas, que cumpriu suspensão na última rodada por causa do terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o lateral-esquerdo Egídio está suspenso e desfalcará o Palmeiras - Zé Roberto será seu substituto. O zagueiro Victor Ramos, com dores musculares, também não foi relacionado.

Com três dúvidas na formação titular, o Palmeiras pode entrar em campo para encarar o Flamengo com: Fernando Prass; Lucas, Leandro Almeida (Jackson), Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca e Robinho; Dudu, Cleiton Xavier (Andrei Girotto) e Rafael Marques; Barrios (Alecsandro).

Confira a lista dos 23 relacionados no Palmeiras:

Goleiros: Aranha e Fernando Prass

Laterais: Lucas Taylor, Lucas e Zé Roberto;

Zagueiros: Jackson, Leandro Almeida, Vitor Hugo e Nathan

Volantes: Andrei Girotto, Amaral e Arouca

Meias: Cleiton Xavier e Robinho

Atacantes: Alecsandro, Cristaldo, Dudu, Gabriel Jesus, Kelvin, Leandro Pereira, Barrios, Mouche e Rafael Marques.