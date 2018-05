Com Barrios e Gabriel em campo, Palmeiras treina finalização

O elenco do Palmeiras realizou mais um treinamento na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, mas os jogadores considerados titulares não foram para o gramado. As novidades foram as presenças do volante Gabriel e do atacante Lucas Barrios, que participaram do treino de finalização normalmente.

Gabriel, que passou por cirurgia no joelho esquerdo em agosto do ano passado, está em recuperação expectativa é que ainda neste mês já possa estar em campo. Já Barrios parece totalmente recuperado de uma inflamação na região lombar e deve estar em campo na quinta-feira, para encarar o São Bento, às 21h, no Pacaembu.

O treino começou com atraso devido a forte chuva, com raios e trovoadas, que caiu na Academia de Futebol no instante em que os jogadores começaram a ir para o campo. Após alguns minutos na academia, os atletas foram para o gramado onde participaram do treino normalmente. Além do treino de finalização, os jogadores também fizeram uma atividade tática em campo reduzido.

O último treino antes da partida será realizado nesta quarta-feira à tarde, novamente na Academia de Futebol. Em comparação ao time que derrotou o Botafogo por 2 a 0, em Ribeirão Preto, a tendência é que Barrios entre no lugar de Alecsandro. Existe ainda a possibilidade de Erik ser testado na vaga de Gabriel Jesus.