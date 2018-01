Com Barrios titular, Palmeiras recebe o Cruzeiro na arena

Dez dias depois, Palmeiras e Cruzeiro voltam a se enfrentar, desta vez no Allianz Parque, às 22h, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. No dia 9, no Mineirão, os mineiros venceram por 2 a 1 pelo Brasileiro, em confronto que deve ser usado bastante pelos palmeirenses para saber o que não devem fazer e como explorar melhor os pontos fracos do adversário.

"Facilita (ter enfrentado o Cruzeiro). Deu para conhecer bem o time deles. No primeiro jogo não entramos como a gente entrava nos outros jogos e o gol logo no começo do jogo fez as coisas desandarem ainda mais", comentou o lateral-esquerdo Egídio, que assim como o técnico Marcelo Oliveira, fez parte do Cruzeiro bicampeão brasileiro nos últimos dois anos.

Em relação ao time, a grande novidade deve ser a presença de Lucas Barrios como titular, algo inédito até o momento. Ele começaria jogando contra o Cruzeiro, no dia 9, mas sentiu dores na panturrilha e acabou desfalcando o time por duas partidas.

O curioso é que além do Palmeiras, outro clube brasileiro que tentou bastante contratar o atacante foi o Cruzeiro. A diretoria celeste admitiu publicamente a intenção em tentar levar o jogador, mas disse que perdeu a briga para o rival alviverde.

Marcelo Oliveira não comandou treinamento para definir o time e deve apostar na conversa para triunfar na arena. Os desfalques certos são o zagueiro Leandro Almeida e o atacante Alecsandro, que já atuaram por outras equipes na competição - Coritiba e Flamengo, respectivamente -, o zagueiro Victor Ramos continua com dores musculares e o meia Robinho será poupado pelo fato de estar com desgaste físico.

A tendência é que a zaga continue com Jackson e Vitor Hugo enquanto no meio, Andrei deve ganhar uma nova oportunidade e será responsável pela marcação ao lado de Arouca e tendo ainda o Cleiton Xavier como auxiliar. Outra novidade é a presença do meia Fellype Gabriel. Outras duas novidades estarão no banco de reservas. O meia Fellype Gabriel, que não joga desde agosto do ano passado e chegou ao clube em maio, ficará como opção para Marcelo Oliveira, assim como o garoto Daniel, volante revelado pelo clube e que disputou a última Copa São Paulo.

No Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo também não quis dar pistas, mas deu a entender que deve poupar alguns atletas, já que sua prioridade é o Campeonato Brasileiro, onde o clube ocupa a modesta 14ª colocação. "Vamos ter que optar por uma competição e vou optar pelo Brasileiro. Estamos em 14º lugar e não conseguimos avançar e as equipes que estão atrás terão uma semana livre", explicou o treinador da equipe celeste. Desfalque certo é o atacante Marinho, que já atuou na competição pelo Ceará.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Andrei, Arouca, Cleiton Xavier, Rafael Marques e Dudu; Lucas Barrios

Técnico: Marcelo Oliveira

CRUZEIRO: Fábio; Mayke, Manoel, Paulo André e Fabrício (Mena); Willians, Charles (Fabrício), Henrique e Marquinhos; Alisson (Arrascaeta) e Vinícius Araújo

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

JUIZ: Marcelo de Lima Henrique (PE)

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo

HORÁRIO: 22h