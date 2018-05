Com base do Brasileirão, Palmeiras ganha do Guarujá em jogo-treino

SÃO PAULO - Em jogo-treino realizado nesta terça-feira na Academia de Futebol, o Palmeiras venceu o Guarujá - time da quarta divisão paulista - por 2 a 0 (em dois tempos de 30 minutos), com uma formação que deve ser bem parecida com a do time que vai enfrentar o Criciúma na estreia do Campeonato Brasileiro, domingo, fora de casa, no Estádio Heriberto Hülse. Os gols foram marcados por Tiago Alves e Alan Kardec. Na terceira etapa, o Alviverde jogou com um time bastante modificado e ampliou para 7 a 0.

O destaque da partida foi Bruno César, que deu passe para o primeiro gol e sofreu o pênalti que resultou no gol de Alan Kardec. O time que começou a atividade foi Fábio; Wendel, Lúcio, Tiago Alves e William Matheus; Marcelo Oliveira, Josimar, Bruno César, Valdivia e Marquinhos Gabriel; Alan Kardec. Na segunda etapa, Fernando Prass, Wellington, Juninho, Wesley e Rodolfo também participaram da atividade.

Para a estreia no Brasileiro, o time deve contar com a entrada de Prass no lugar de Fábio, Juninho assume o posto atualmente ocupado por William Matheus e Wesley entra na vaga de Josimar. Leandro deve ser desfalque, porque ele ficará até sábado com a seleção pré-olímpica que está fazendo treinamentos em Mogi das Cruzes. O Palmeiras volta aos treinamentos nesta quarta-feira à tarde, na Academia de Futebol.