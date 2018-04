Com boa atuação, Botafogo goleia o Audax por 4 a 0 no Carioca

RIO - Depois de dois empates seguidos, o Botafogo voltou a jogar bem e goleou o Audax por 4 a 0, nesta quarta-feira, no estádio de Moça Bonita, em Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Ainda sem Seedorf como titular (o meia holandês só entrou no segundo tempo), o time não fez um bom começo de jogo, mas, depois de abrir o placar, criou as chances que construíram a goleada. Com a vitória, chegou provisoriamente à segunda posição do Grupo A da Taça Guanabara - o primeiro turno do Estadual -, atrás do Vasco.

O Botafogo não vencia uma partida em Moça Bonita há 12 anos - ou seis jogos. A última vitória havia sido em abril de 2001, também pelo Campeonato Carioca, sobre o Madureira por 3 a 2. Na goleada desta quarta, destaque para o jovem atacante Vitinho, que fez sua primeira partida como titular, e o meia uruguaio Lodeiro, que abriu o placar e participou de outros dois gols.

"Precisamos da vitória lá em Macaé para selar a classificação. Estamos trabalhando forte para não só vencer as partidas, mas convencer", disse o meia Andrezinho. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Macaé, no domingo.

O JOGO

A primeira boa chance foi do Audax, que estreia na primeira divisão, aos 9 minutos. Romário sofreu falta e o árbitro deu vantagem; Andrade arriscou de longe, a bola quicou e Jefferson espalmou com dificuldade para fora.

Os dois times seguiram sem criar muito, mas, aos 21 minutos, Vitinho tocou para Lodeiro, que ajeitou e bateu, de muito longe; o goleiro Douglas Leite ainda tocou na bola, que entrou no ângulo: golaço do Botafogo. Em rápido contra-ataque, após passe de Lodeiro, Fellype Gabriel ampliou aos 34. O meia recebeu dentro da área e bateu bem, cruzado.

Logo no primeiro minuto da etapa final, o Botafogo ampliou. Lodeiro fez ótimo passe para Vitinho, o jovem atacante ganhou a corrida, entrou na área e chutou; o goleiro defendeu, a bola bateu na cabeça do experiente Fabiano Eller e sobrou para Bruno Mendes, que marcou seu primeiro gol pelo Botafogo em 2013. O atacante não vinha conseguindo repetir o bom futebol do ano passado.

Bolívar fez o quarto aos 10 minutos e marcou seu terceiro gol na temporada. Após cobrança de escanteio de Andrezinho, Bruno Mendes desviou de cabeça e o zagueiro artilheiro completou. Menos de um minuto depois, Vitinho e depois Andrezinho, por pouco, não marcaram.

Depois de entrar aos 26 minutos em lugar de Vitinho, Seedorf ainda deixou Jadson sozinho, de frente para o goleiro, mas o volante não aproveitou e perdeu a bola. Aos 39, o holandês quase marcou o seu; a bola passou perto e saiu.

AUDAX 0 x 4 BOTAFOGO

AUDAX - Douglas Leite (Rafael); Adriano, Pedrão, Fabiano Eller e Romário; Andrade, Leandro Bonfim, Nélio (André) e Hyuri (Ivan Júnior); Wellington e Denilson. Técnico: Maurício Barbieri.

BOTAFOGO - Jefferson; Gilberto (Jadson), Bolívar, Antônio Carlos e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Fellype Gabriel (Julio Cesar), Andrezinho e Lodeiro; Vitinho (Seedorf) e Bruno Mendes. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Lodeiro, aos 21, e Fellype Gabriel, aos 34 minutos do primeiro tempo; Bruno Mendes, a 1, e Bolívar, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Romário e Nélio (Audax); Bruno Mendes (Botafogo).

ÁRBITRO - Grazianni Rocha.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).