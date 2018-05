Com boa estreia de Mancuello, Fla goleia Portuguesa por 5 a 0

O Flamengo não encontrou dificuldades para vencer a Portuguesa (RJ) por 5 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida marcou a estreia do argentino Mancuello, autor de uma assistência para o gol de Guerrero que abriu o marcador na 3ª rodada do Campeonato Carioca.

O resultado coloca a equipe na vice-liderança do Grupo B, com 7 pontos, dois a menos que o líder Botafogo. A próxima rodada será o clássico com o Vasco, no domingo, no estádio de São Januário. Já a Portuguesa é a 6ª colocada do Grupo A, com 3 pontos.

Com nova postura desde a chegada do técnico Muricy Ramalho, o Flamengo adotou comportamento agressivo e não demorou muito a criar as primeiras chances. Uma delas, bem verdade, com a ajuda do juiz, que marcou um pênalti inexistente. Porém, Emerson cobrou mal e desperdiçou.

Com um a mais em campo, o Flamengo aumentou a pressão e teve sucesso aos 31 minutos. O estreante Mancuello levantou na área para Guerrero fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, Emerson saiu da área e encontrou Willian Arão, livre. O volante cabeceou e encobriu o goleiro Márcio: 2 a 0.

No segundo tempo, nada de mudanças. Primeira chance de gol foi com Guerrero, em bom drible para a perna direita, mas finalização ruim. Aos 14, boa troca de passes entre o peruano e Marcelo Cirino até chegar em Willian Arão, que chutou no canto. A bola bateu no pé do goleiro Márcio e quase foi interceptada pela defesa, mas o juiz confirmou o terceiro gol.

A partir disso, tudo ficou mais fácil. Primeiro com a expulsão de Allan Miguel. Aos 30, o goleiro Márcio fez pênalti polêmico e também foi expulso. Com o improvisado zagueiro Fernando no gol, Emerson cobrou e desta vez converteu: 4 a 0. Com dois a mais e sem goleiro de ofício do outro lado, o Flamengo fez o 5º, com Rodinei, em chute de fora da área, aos 44 minutos.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 0 x 5 FLAMENGO

PORTUGUESA - Márcio; Bellarmino, Pessanha, Allan Miguel e Diego Maia; Silvano, Victor Hugo (Elivelton), Alê Carioca e Allan (Fernando); Gilcimar (Eberson) e Rafael Paty. Técnico: Gaúcho.

FLAMENGO - Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão (Alan Patrick) e Mancuello; Marcelo Cirino (Gabriel), Emerson e Guerrero (Felipe Vizeu). Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Guerrero, aos 31, e Willian Arão, aos 35, do primeiro tempo; Willian Arão, aos 14, Emerson, aos 30, e Rodinei, aos 44, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Philip Georg Bennett.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Paty e Elivelton (Portuguesa); Guerrero (Flamengo).

CARTÕES VERMELHOS - Allan Miguel e Márcio (Portuguesa).

RENDA - R$ 181.765,00.

PÚBLICO - 7.077 pagantes (8.205 no total).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).