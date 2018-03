Com boa sequência, Marcinho diz negociar renovação com Botafogo

Vivendo boa fase no Botafogo, o lateral-direito Marcinho revelou nesta quarta-feira que já negocia a renovação de contrato com o clube carioca. O atual vínculo do jogador de apenas 21 anos se encerra no fim da temporada.

+ Após velório em BH, corpo de Bebeto de Freitas segue para o Rio

+ Botafogo lamenta morte de Bebeto de Freitas: 'Um defensor do esporte'

"A gente tem conversado, mas deixo isso com meu pai. Minha ideia não é me preocupar com isso, só atrapalha o jogador. Mas a conversa tem, sim, e está encaminhada", disse o jogador, ao se referir ao seu empresário. Ele não revelou maiores detalhes sobre a negociação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a meta de permanecer no clube, Marcinho agradeceu à diretoria pela nova chance recebida no time, após perder boa parte da temporada passada, por conta de lesão. Em abril de 2017, ele sofreu grave lesão no joelho direito. Somente neste ano está conseguindo retomar uma sequência de jogos.

"Tenho muito a agradecer ao Botafogo pela paciência que teve comigo, com tratamento, com um ótimo cirurgião que é o João Grangeiro", afirmou Marcinho, antes de enumerar os nomes de toda a equipe médica e de fisioterapia que o ajudou em sua recuperação.

Marcinho atribui a boa fase no time ao técnico Alberto Valentim. Não por acaso o treinador foi lateral-direito quando era jogador profissional. E isso tem feito a diferença para o titular do Botafogo.

"Ele tem muito mais noção da posição. Trata todos da mesma forma, mas comigo tem sido pontual, sabe muito ali e tem me ajudado bastante com toques de posicionamento de corpo. Vem sendo bastante importante", afirmou o jogador.