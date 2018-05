Com bom histórico contra o Bahia, Willian deve atingir marca no Palmeiras

O atacante Willian deve ser a novidade do Palmeiras para enfrentar o Bahia, neste sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Como Dudu está suspenso, o técnico Roger Machado deve apostar no jogador substituto, que tem bom histórico de gols contra a equipe nordestina e pode chegar na temporada à liderança no número de atuações pelo time.

No ano passado, Willian fez gols contra o Bahia nos dois confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Em Salvador, contribuiu para a vitória por 4 a 2 e em São Paulo, no Pacaembu, também anotou no empate por 2 a 2. "Marcar gols é sempre muito importante e trabalho pra isso, mas o que importa mesmo são as vitórias. Fico feliz em saber que, de uma maneira ou de outra, estou conseguindo ajudar o Palmeiras a conquistar bons resultados", comentou.

Curiosamente, se entrar em campo, Willian vai se isolar como o jogador com mais atuações pelo Palmeiras no ano ao superar justamente Dudu, que cumprirá suspensão. Ambos têm 28 partidas, porém Willian tem seis gols marcados, ante cinco do colega na temporada.

Willian afirmou que o Bahia é um time que vai por dificuldades. "Eles venceram o Baiano neste ano e fizeram um ótimo jogo contra o São Paulo. Nós contamos com a força da nossa torcida para lotar o estádio e nos ajudar a somar mais três pontos, que nos manterão na parte de cima da tabela", comentou.