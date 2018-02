Com bom humor, Leão é apresentado oficialmente pelo Santos

Pela terceira vez em 10 anos, Emerson Leão vai dirigir o Santos. Nesta segunda-feira, na primeira entrevista coletiva após a volta à Vila Belmiro, o treinador esbanjou um bom humor que não lhe é característico: brincou com jornalistas, respondeu todas as perguntas, negou as desavenças com Fábio Costa e Maldonado e deu várias alfinetadas no antecessor, Vanderlei Luxemburgo, de quem é desafeto declarado. "Eu agora estou mais light." Leão deixou o Santos em 2004, depois de ter sido Campeão Brasileiro Em 2002 e vice da Taça Libertadores de 2003. Nesses três anos, dirigiu Cruzeiro, São Paulo, Vissel Kobe, Palmeiras, São Caetano, Corinthians e Atlético-MG. "Fiquei mais marcado por salvar times do rebaixamento. Chega uma hora em que você quer uma coisa mais light, Então eu quero esse outro lado, quero brigar por títulos também." Leão entrou na sala da imprensa da Vila com 23 minutos de atraso. Quatro integrantes da principal torcida organizada do clube o esperavam. Recebeu dois bonés, trocou apertos de mão e distribuiu sorrisos. Em seguida, viu o presidente Marcelo Teixeira anunciar a permanência do volante Rodrigo Souto e do atacante Marcos Aurélio para 2008. Também ouviu que Ilton José da Costa - ex-Corinthians, ex-Palmeiras e que recentemente se tornou agente Fifa - será o novo gerente de futebol, em lugar de Luiz Henrique de Menezes. Antes de responder qualquer pergunta, Leão fez um breve pronunciamento, no qual cutucou, pela primeira vez, seu antecessor e desafeto. "O Santos usou seu lastro financeiro para investir em infra-estrutura e construir um centro de treinamentos maravilhoso, que só pude conhecer no domingo (o CT foi construído a pedido de Luxemburgo). Mas chegou um momento em que é preciso mexer em alguma coisa, reavivar coisas esquecidas." Em 2002, Leão levou o Santos ao título brasileiro com um time de garotos, montado muito mais por necessidade e falta de dinheiro para trazer reforços. Cinco anos depois, presidente e técnico dizem que vão usar novamente a velha fórmula. "Há um desejo de repetição", admitiu o treinador. "Vamos olhar a base, olhar os jogadores, Quem não valorizar a base está errado no futebol." Mas Leão conhece as dificuldades da Taça Libertadores - competição que o clube não conquista desde 1963 - e sabe que é impossível ganhá-la só com garotos. "É um campeonato diferente, que exige um plantel bom", admitiu. "Vamos precisar de pelo menos quatro contratações." O treinador também deixou claro que pretende fazer uma "grande avaliação" em todo o elenco. "Todos os que têm o contrato prestes a ser reformado serão avaliados. Temos que ver o que fizeram para o Santos." Estão nessa situação os laterais Baiano, Alessandro, os zagueiros Leonardo e Adriano, além dos meias Pedrinho e Petkovic, além do atacante Moraes. A faxina também vai atingir a numerosa comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo, que tinha 25 profissionais. "A minha comissão técnica só tem duas pessoas, que são o Fernando Leão [preparador físico e sobrinho] e Pedro Santilli [auxiliar-técnico e preparador de goleiros]", afirmou o treinador, em mais uma estocada no rival. "Mas sei que alguns profissionais têm contrato com o Santos, então a diretoria é que vai definir." O goleiro Fábio Costa e o volante Maldonado, com quem Leão teve problemas no passado, ficarão no Santos. Mas serão marcados de perto pelo treinador. "Nenhum dos dois nunca faltou ao respeito comigo", tratou de minimizar Leão. "Eles têm contrato com o clube e eu, como funcionário, vou trabalhar com eles." Fábio Costa teria trocado o Santos pelo Corinthians em 2004 após desentender-se com Leão - mesmo motivo pelo qual Maldonado teria saído do Cruzeiro. O treinador negou os atritos. O terceiro contrato entre Leão e o Santos terá duração de 12 meses. "Quando o Marcelo [Teixeira] me chamou, falamos por cinco minutos e parecia que eu nunca tinha saído daqui", disse. "Recusei uma proposta dos Emirados Árabes porque a garagem deles ainda é pequena para um automóvel tão grande. E eu tenho um convite da seleção do Irã, pagando um preço que eu nunca aprendi a sonhar. Mas não deu liga, não é o que eu desejo. E o Santos me seduziu." O bom humor de Leão só foi quebrado ao final da coletiva, quando falou sobre o Campeonato Paulista. O Santos estréia no dia 16 de janeiro, contra a Portuguesa, no Canindé. "O Santos é o atual campeão. Em vez de estrear em casa, com uma apoteose para a sua torcida, vai fazer festa para a torcida da Portuguesa. Vai ser ótimo, mas isso não é o prêmio que o campeão merece. Isso é multa contratual."