Com Borja e Marcos Rocha, Palmeiras treina de olho na final do Paulistão

Fora das últimas três partidas do Palmeiras, o colombiano Miguel Borja voltou da concentração com sua seleção nacional e treinou com o restante do elenco alviverde nesta quinta. Artilheiro do time na temporada com sete gols, ele estará à disposição do técnico Roger Machado para a partida de ida da final do Paulistão contra o Corinthians, neste sábado, na arena em Itaquera.

Sem a presença da imprensa, Roger comandou uma atividade tática com o time titular do próximo sábado e tambému um treino de cobranças de bolas paradas. Outra novidade no treino desta quinta foi o lateral-direito Marcos Rocha. O jogador se recuperou de dores musculares na coxa esquerda e também deve jogar no sábado.

O Palmeiras encerra a preparação para o clássico na manhã desta sexta também com portões da Academia de Futebol fechados. Após a atividade, o técnico Roger Machado dará coletiva de imprensa.