Com Borja, Palmeiras joga em casa para recuperar ambiente

O técnico Eduardo Baptista e o Palmeiras vão medir neste sábado, no Allianz Parque, contra a Ferroviária, qual nível de popularidade eles estão com a torcida. Depois de vaias no último jogo em casa e de derrota para o Corinthians no clássico, a partida pelo Campeonato Paulista, às 16h30, será importante para sentir o grau de apoio e vai marcar a estreia de Borja. O colombiano deve entrar no segundo tempo.

As vaias e alguns gritos pelo antecessor, Cuca, reverberaram no estádio semana passada, na vitória sobre o São Bernardo. Agora, Baptista retorna à arena três dias depois de perder o clássico em que o Palmeiras teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo. "Não me deixo abalar pelas críticas. Tenho o respeito dos jogadores. Estamos focados em trabalhar e melhorar. O treinador do Palmeiras precisa ter vitórias, seja quem for", disse o técnico.

A torcida comprou 21 mil ingressos até a tarde de ontem e deve comparecer em bom número para ajudar o time a se recuperar. A euforia será grande para ver Borja em campo. O colombiano foi inscrito na sexta no Estadual na vaga Moisés, lesionado, e vai estrear antes de março, como estava previsto. O principal desfalque é volante Felipe Melo. Com 20 pontos no supercílio, ferido durante o clássico, ele deve dar lugar a Thiago Santos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A missão da equipe será conseguir criar espaços diante de outro adversário com postura defensiva. Contra o Corinthians, o time não soube aproveitar a superioridade numérica. A falha foi criticada pelo treinador e mereceu atenção nos trabalhos nos últimos dias.

"Tivemos dificuldade em fugir da marcação do Corinthians. Eles se fecharam em uma linha de seis. Também passaremos por isso contra a Ferroviária. Vamos ter que corrigir. A nossa resposta às críticas tem que ser dentro do campo", afirmou Baptista.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FERROVIÁRIA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos; Keno, Michel Bastos, Raphael Veiga e Dudu; Willian. Técnico: Eduardo Baptista.

FERROVIÁRIA: Matheus; Willian Cordeiro, Patrick, Leandro Amaro e Léo Veloso; Claudinei, Flávio, Makelele e Alan Mineiro; Elder Santana e Capixaba. Técnico: Paulo César Oliveira.

Juiz: Leandro Bizzio Marinho

Horário: 16h30

Na TV: Globo

Local: Allianz Parque, em São Paulo.