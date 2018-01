Com Cafu, Roma enfrenta o lanterna Em meio aos comentários de uma possível transferência para o futebol japonês, o lateral Cafu joga pela Roma na partida deste sábado contra o Como, no campo do adversário, abrindo a 18ª rodada do Campeonato Italiano. Cafu tem proposta do Yokohama Marinos, mas garante que o negócio não está fechado. Pelo menos por enquanto. "Os japoneses me querem e não é de hoje. Outros clubes também já demonstraram interesse na minha contratação, o que me deixa muito contente. Mas não há nada assinado", comentou Cafu. Seu empresário, Ivano Antonelli, destacou que a proposta japonesa inclui três anos de contrato, US$ 3,7 milhões, casa e escola para Danilo, Wellington e Michele, os filhos do jogador. Antonelli lembra ainda que outros clubes da Europa também podem contratá-lo, como Arsenal, Milan, Inter e La Coruña. A Roma está em 9º lugar com 23 pontos. O Como é a única entre as 18 equipes do Italiano que ainda não venceu. O outro jogo deste sábado será entre Modena e Atalanta.