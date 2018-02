´Com calma´, Muricy pede mais reforços para o São Paulo O técnico Muricy Ramalho contou nesta segunda-feira que espera receber novos reforços da diretoria para formar um elenco equilibrado para a disputa da Libertadores. No entanto, o treinador contou que o São Paulo deve ter "calma" no momento de concretizar as negociações. "Chega um momento em que você precisa de um bom grupo para superar uma maratona de cerca de 80 jogos", explicou Muricy em entrevista à rádio Bandeirantes. "A diretoria sabe da nossa necessidade e está trabalhando. Não podemos nos precipitar. Até agora, está tudo dentro do planejado." Dentre os principais pedidos de Muricy, está o de um jogador para o lugar de Mineiro, que deixou o clube para atuar na Europa. Enquanto isso, Souza será adaptado no meio-de-campo. "Ele sabe apoiar o ataque, mas tem problemas na marcação. Vamos ter de trabalhar bastante para corrigir isso." O elenco do São Paulo aumentará a carga de exercícios para poder deixar os jogadores entrosados para a estréia no Paulistão, contra o Sertãozinho, no próximo dia 18. "O bom é que conheço o elenco e poderei aproveitar melhor o pouco tempo de preparação", contou Muricy.