Com chances de título, São Paulo ainda vive clima de decisão

Apesar das chances reduzidas de título, o São Paulo ainda vive clima de decisão. Para levantar o quarto título consecutivo do Campeonato Brasileiro, o que seria o sétimo na sua história, o time precisa vencer o Sport, domingo, no Morumbi, e ainda torcer por derrota do Flamengo, além de tropeços de Internacional e Palmeiras.

"Ainda vivemos clima de decisão. Cada jogador vive clima de decisão e nem pode ser diferente", disse o técnico Ricardo Gomes. "Depois do clima ruim na reapresentação, a situação é diferente. Estão todos animados e o clima voltou a ser bom", completou.

E para esta última rodada, Ricardo Gomes não espera moleza do adversário. Mesmo contra o rebaixado Sport, ninguém espera encontrar vida fácil no domingo. "Eles [jogadores do Sport] estão disputando alguma coisa. No mínimo, estão de olho em alguma coisa no futuro", disse.

Como já não depende mais do seu próprio resultado, nem mesmo Ricardo Gomes sabe dizer ao certo se os jogadores serão informados do placar dos outros jogos ainda em campo. No entanto, o técnico entende a curiosidade dos jogadores.

"Dependendo dos resultados, os jogadores serão informados ou não. Mas é controle que a gente não tem por muito tempo porque vocês [profissionais da imprensa] no intervalo contam para o jogador", brincou.

Depois de estar na liderança da competição, o São Paulo despencou para a quarta posição na última rodada e agora soma 62 pontos - mesmo número de Internacional e Palmeiras, segundo e terceiro colocados respectivamente. O Flamengo é o líder com 64 pontos.