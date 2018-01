Com chances remotas, Flamengo ´A´ enfrenta o América Mesmo com remotas possibilidades de classificação para a semifinal da Taça Rio, o técnico do Flamengo, Ney Franco, optou por escalar o time titular, contra o América, neste domingo, às 18h10, no Maracanã. O treinador tomou a decisão porque o time após a última rodada segundo turno só voltará atuar contra o Real Potosi, no dia 18. Mas Ney Franco tem problemas para escalar o time. Os atacantes Souza e Leonardo estão com torções no tornozelo direito. E a tendência é que somente Leonardo possa atuar. A boa notícia é a possibilidade de Roni ser escalado, após recuperar-se de um corte no pé direito. Mas, o técnico pode optar pelo jovem Paulo Sérgio, de 17 anos. ?Quero ir com a força máxima porque vai ser importante os jogadores manterem o ritmo. Só deixarei de escalar alguém caso ocorra algum problema físico?, afirmou o técnico do Flamengo. ?Temos uma boa categoria de base e ela sempre nos serve quando precisamos. Contra o Maracaibo, o Paulo Sergio jogou bem e também temos outros jogadores no elenco que podem atuar no ataque.? O América está na mesma situação do Flamengo e depende de uma combinação de pelo menos três resultados para prosseguir na Taça Rio. No clube poucos acreditam que o time conseguirá obter uma das duas vagas à semifinal. FLAMENGO x AMÉRICA Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Irineu, Ronaldo Angelim e Juan; Paulinho, Renato, Juninho Paulista e Renato Augusto; Roni (Paulo Sérgio) e Souza (Leonardo). Técnico: Ney Franco. América - Eduardo; Denis, Júlio César, Lucas e Argeu; Wallace, Válber, Leandro Chaves e Chiquinho; Marco Brito e Júnior Amorim. Técnico: Aílton. Árbitro - Péricles Bassols Pegado Cortez. Horário - 18h10. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.