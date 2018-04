Com chapéu e bola na trave, Paulinho é termômetro do Corinthians

SÃO PAULO - Nem o Corinthians, nem Paulinho vinham fazendo boas partidas. Sinal de que o jogador é mesmo o termômetro do time. Se ele toma controle do meio de campo, distribuindo jogo e avançando à área, a vitória vira realidade. Poderia ter sido mais natural e mais elástica do que os 2 a 1 do primeiro jogo da final.

Mas a vantagem que está com o Corinthians muito se deveu à atuação de Paulinho. Para o bem, e digamos, para o mal. Ele marcou um gol, o primeiro do jogo, mas perdeu outros três. Um deles teria sido de placa.

"Seu eu tivesse tido mais calma, ou se a bola tivesse caído nos pés de um Guerrero, de um Pato, o gol sairia. Vou ficar pensando nesse lance", disse Paulinho, que nessa jogada passou por três marcadores e saiu na cara de Rafael.

"Não quero falar que o Santos teve sorte, mas era para ter sido (a vitória) de 3, 4 gols. Mas ainda assim ajudei a equipe nesse resultado." Ajudou ao marcar seu gol, ao ditar o ritmo no meio de campo, dando mais uma opção ao setor de criação. Esse foi o problema do time nos últimos dois jogos – contra o Boca Juniors e São Paulo.

Com Danilo jogando centralizado, e Paulinho com mais liberdade, o Corinthians deslanchou e ‘engoliu’ o Santos, sobretudo no primeiro tempo. Mais que o resultado apertado e que até contradiz o que foi o clássico, Paulinho comemorou o futebol da equipe.

Esse desempenho vai contribuir, segundo ele, para que o time consiga vencer o Boca Juniors por pelo menos dois gols de diferença, quarta-feira, e avançar às quartas de final da Libertadores.

"O jogo de hoje (ontem) trouxe nossa confiança de volta, fizemos uma partida muito boa, o resultado foi mais que merecido. Traz motivação para o jogo de quarta, contra o Boca."

Não é fácil separar duas competições tão importantes. Tanto Paulinho quanto outros jogadores e o técnico Tite foram unânimes: agora é ligar a ‘chave’ da Libertadores e esquecer o jogo da volta contra o Santos.

Para isso, Tite ordenou que todos os jogadores se concentrem esta noite no CT já para o jogo de quarta, também no Pacaembu. "Não prometo a classificação, mas sim que a equipe pode manter o padrão de atuação", afirmou o técnico.