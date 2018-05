Com chegada de Coutinho à Granja Comary, seleção fica 'completa' em Teresópolis

A seleção brasileira já está com o grupo "completo" na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para a fase inicial de preparação para a Copa do Mundo. O meia Philippe Coutinho desembarcou no fim da manhã no CT da seleção e, junto a Alisson, Paulinho e Miranda, que também chegaram nesta terça-feira, completou o elenco de 20 jogadores que passa por uma bateria de exames médicos e fará os primeiros treinos visando a competição.

O grupo que estará na Rússia, contudo, só estará 100% formado na próxima segunda-feira. Isso porque o volante Casemiro e o lateral-esquerdo Marcelo, ambos do Real Madrid, e o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, disputam a final da Liga dos Campeões da Europa no sábado, em Kiev. Assim, o trio se apresentará a Tite apenas na fase europeia de preparação da seleção, já em Londres.

Alisson, Paulinho, Miranda e Philippe Coutinho farão exames físicos e médicos na tarde desta terça, sendo que todo o grupo que está na Granja Comary passa pelo procedimento. A intenção da comissão técnica é ter um diagnóstico completo da situação física de cada jogador e, a partir disso, programar treinos individuais para que o grupo chegue em condição parecida para o Mundial.

A seleção brasileira fará amistosos contra a Croácia, no dia 3, em Liverpool, e a Áustria, no dia 10, em Viena, na sua reta final de preparação para a Copa do Mundo. A equipe estreará na Rússia em 17 de junho, diante da Suíça.