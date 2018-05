Com chegada de novo técnico, Wagner projeta sequência no Fluminense

RIO - O meia Wagner marcou gols decisivos em alguns jogos do Campeonato Carioca, mas, mesmo assim, vinha sendo reserva do então técnico do Fluminense, Renato Gaúcho. Com a chegada de Cristóvão Borges, que assumiu o time das Laranjeiras há duas semanas, o jogador foi titular na goleada sobre o Horizonte, pela Copa do Brasil, e agora pretende ter sequência no Brasileirão.

"Fico feliz que o momento apareceu e eu pude agarrar", disse Wagner, que espera estar em campo para a estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Figueirense, no Maracanã. "Banco, para mim, já chega."

Wagner também comentou as características do novo treinador. "A tranquilidade do Cristóvão e a confiança que ele passa para cada jogador é fundamental. Ele é uma pessoa que trata todo mundo da mesma forma. Brinca, conversa com todos e nos cativa. Tem o grupo na mão", analisou.

Para o jogador, o jeito conciliador do novo técnico irá se refletir no trabalho do grupo. "Não tem como deixar de se empenhar por um cara que trata e trabalha bem. Ele vai colocar quem estiver melhor no momento. Acho que vamos caminhar para um bom trabalho", avaliou.