Com chuva e lama, São Paulo passa fácil pelo Sertãozinho Estádio pequeno, campo apertado, chuva forte, gramado enlameado e adversário empolgado. Nada disso foi capaz de intimidar o São Paulo na estréia do Campeonato Paulista. O time de Muricy Ramalho superou com facilidade todos esses obstáculos e cravou 3 a 1 sobre um dos caçulas da Série A-1, o Sertãozinho, na noite desta quinta-feira. Os destaques tricolores foram o sempre oportunista Aloísio, autor de dois gols, e o debutante Hugo, que além de marcar o terceiro, deu uma bela assistência e ainda cometeu um pênalti, defendido com estilo por Rogério Ceni. Virtudes acima da expectativa para o que foi apenas o primeiro jogo do ano. Empurrado pelos pouco mais de 13 mil torcedores que compareceram em peso para ver seu time medir forças com o campeão brasileiro, o Sertãozinho bem que tentou impressionar no começo do jogo, mas não conseguiu levar perigo efetivo ao gol de Rogério Ceni no primeiro tempo. O São Paulo sofreu por 20 minutos com o campo pesado, mas achou uma solução para superar esse obstáculo: triangulações, com toque rápidos. Leandro já havia acertado a trave quando, aos 29, Hugo recebeu na área e fez um lindo cruzamento de letra para Aloísio só empurrar com a coxa. O segundo gol saiu aos 34. Após linha de passe na área, Leandro levantou e Aloísio cabeceou livre. O time da casa teve a chance de incendiar o jogo quando Hugo cometeu pênalti sobre Ricardo Lopes logo no começo da segunda etapa. Mas o próprio Ricardo Lopes bateu nas mãos de Rogério Ceni - que não se adiantou - e o São Paulo se manteve soberano. O terceiro gol, aos 20 minutos, foi um retrato do domínio tricolor em campo. Josué recebeu de Leandro, tabelou com Aloísio, recebeu na área e cruzou para Hugo completar. Tudo de primeira, fácil como num treino. O Sertãozinho ainda diminuiu com Fabiano, após belo passe de Márcio Mixirica, mas a tímida reação pouco ameaçou a primeira vitória tricolor em 2007. Ficha técnica: Sertãozinho 1 x 3 São Paulo Sertãozinho - André Luis; Ricardo Lopes, Erivelton, Paulo Turra e Jailson; Emerson (Leandro Moreno), Ceará, Paulo Santos (Fabiano) e Alexandre; Izaías (Márcio Mixirica) e Cris. Técnico - Nenê Belarmino. São Paulo - Rogério Ceni; Reasco, André Dias, Miranda e Júnior (Alex Silva); Josué, Souza, Leandro e Hugo (Jadílson); Borges (Thiago) e Aloísio. Técnico - Muricy Ramalho. Gols - Aloísio, aos 29 e aos 34 minutos do primeiro tempo; Hugo, aos 20, e Fabiano, aos 30 minutos do segundo tempo. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Cartões amarelos - Jaílson, Paulo Santos, Leandro, Hugo, Ricardo Lopes e Reasco. Renda - R$ 387.000,00. Público - 13.096 pagantes. Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho (SP).