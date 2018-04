Com classe, Chelsea goleia Sunderland por 7 x 2

O Chelsea lidera a tabela com 48 pontos, um à frente do Manchester, que tem um jogo a mais.

O Arsenal, que visita o Bolton Wanderers no domingo, está em terceiro com 42 pontos, com o Tottenham Hotspur em quarto, com 38, depois do empate sem gols com o Hull City.

O Chelsea voou alto contra o Sunderland, que sofreu com as contusões, e liderava por 4 x 0 já no primeiro tempo com gols de Nicolas Anelka, Florent Malouda, Ashley Cole e Frank Lampard, enquanto Michael Ballack e mais um gol de Anelka e Lampard completaram o placar.

O Manchester United foi menos eficiente diante do Burnley, que o derrotou em Turf Moor, em agosto, mas venceu em casa com gols de Dimitar Berbatov, Wayne Rooney e Mame Biram Diouf.

O martírio do Liverpool continua com o empate em 1 x 1 com o Stoke City, depois que Robert Huth igualou o placar para os anfitriões no último minuto.

(Reportagem de Mitch Phillips)