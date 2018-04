Com Clayton e ainda sem Gabriel, Micale relaciona 20 no Atlético-MG para domingo

O técnico Rogério Micale fechou neste sábado a preparação do Atlético-MG para encarar a Ponte Preta e anunciou a lista de 20 relacionados para o confronto. Os destaques ficam por conta da ausência de Gabriel e a presença de Clayton, que pode reestrear pelo clube neste domingo, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro.

Clayton estava emprestado até o fim do ano ao Corinthians, mas praticamente não vinha sendo utilizado. Micale, então, pediu sua volta, a diretoria paulista consentiu e o jogador já vinha treinando com os companheiros ao longo da semana. No domingo, deverá ficar como opção no banco.

Já Gabriel ficou de fora do duelo diante do Fluminense, segunda-feira passada, por causa de dores na região da costela. Por mais que ele tenha ficado afastado dos treinos durante a semana, havia a esperança de que retornasse neste domingo, o que não se confirmou.

Na Cidade do Galo, Micale fechou o treino deste sábado à imprensa e não revelou a escalação que vai a campo no domingo. Valdívia trabalhou como titular na quinta e na sexta, mas o treinador despistou e disse que a formação com o meia pode se tratar de um "plano B".

A tendência, porém, é que Valdívia ganhe mesmo a titularidade. Se isso se confirmar, o Atlético-MG vai a campo contra a Ponte Preta com: Victor; Marcos Rocha, Bremer, Leonardo Silva e Fábio Santos; Adilson, Elias, Cazares, Valdívia e Luan; Fred.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos e Alex Silva

Zagueiros: Leonardo Silva, Bremer e Matheus Mancini

Volantes: Adilson, Elias, Yago e Roger Bernardo

Meias: Cazares, Valdívia, Otero e Marlone

Atacantes: Luan, Rafael Moura, Clayton e Robinho