Com contrato até 2020, Cueva sonha com Europa, mas quer ser campeão no São Paulo

O meia Cueva vem sendo um dos destaques do São Paulo na temporada. O jogador foi fundamental na vitória de virada sobre o Santos, na quarta-feira, e garante que sonha em jogar no futebol europeu, mas pretende deixar sua marca no Morumbi antes de trocar de continente.

"Eu tenho contrato até 2020. A partir daí, é com o São Paulo. Gostaria de ir para a Europa, mas quero ir campeão pelo São Paulo. Então, tenho de trabalhar muito e deixo as coisas nas mãos de Deus", diz.

Ele acha que a vitória por 3 a 1 na Vila Belmiro deixa o ambiente no São Paulo mais tranquilo para a sequência do campeonato. "Essa vitória no clássico foi importante para ganhar confiança. Além das partidas, vamos ganhando confiança nos treinamentos e temos de tratar de fazer de tudo durante a semana para aplicar nos jogos", explica.

O peruano está em uma ótima fase no clube e vem mantendo uma boa média de gols e assistências na equipe. "Sei que estou dando passes e fazendo gols, mas nunca tive números como estou tendo aqui neste momento. Estou há seis meses no São Paulo e me sinto contente. Acho que posso dar muito mais. Será um ano muito lindo, a passo lento, mas firme, e quero conseguir títulos", afirma.

O jogador só ficou na bronca com a arbitragem no clássico com o Santos, que deu cartão amarelo para ele por causa da comemoração. "Eu sempre comemoro dessa maneira, fazia assim no México. Admiro muito o Riquelme e ele fazia isso (colocar as mãos nas orelhas). Eu faço dessa maneira, é minha forma de celebrar, sei que é a segunda vez que tomo amarelo, mas não se pode perder a alegria no futebol. No Brasil, as pessoas faziam gols e celebravam de maneiras diferentes, mas isso se perdeu. Espero que o jogador possa poder comemorar, sem perder o respeito de qualquer torcida."