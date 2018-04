Com contrato de 4 anos, Marquinhos Gabriel é apresentado no Corinthians

O Corinthians ganhou oficialmente um novo reforço nesta segunda-feira. De volta ao Brasil após defender o Al Nassr, da Arábia Saudita, por quatro meses, o meia Marquinhos Gabriel assinou contrato por quatro anos e foi apresentado por Eduardo Ferreira, diretor adjunto de futebol, na sala de entrevistas do CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo.

O jogador, que defendeu o Santos na temporada passada, falou sobre a ansiedade para estrear no Corinthians. "Tenho de vir, treinar em dois turnos. Vou me desgastar, mas depois vou ganhar jogando. Minha ansiedade é grande, mas tenho de controlar. Nos treinos vou me preparar", disse o meia, que já deve estar em campo nesta terça-feira para conhecer seus companheiros e ficar à disposição do técnico Tite.

Marquinhos Gabriel também exaltou a satisfação em atuar pela equipe alvinegra. "É uma satisfação vestir essa camisa, o maior do país, tem a maior torcida. Agradecer o esforço da diretoria, agradecer o pessoal que cuida da minha carreira, fizeram um trabalho bom. Estou muito feliz de estar aqui, tenho quatro anos para mostrar meu valor", afirmou.

O novo contratado corintiano fez questão de elogiar a postura tática da equipe. "O Corinthians é taticamente perfeito. Toques rápidos no meio, não vi ninguém carregando muito a bola contra o Red Bull Brasil (no último sábado). No Santos, o meio carregava mais a bola no pé. A adaptação espero que seja rápida. Quero entrar em campo logo", completou.