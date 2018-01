Com contrato no fim, Jackson espera proposta do Palmeiras

Atualizado às 10h33

Único titular do Palmeiras que não tem contrato para o ano que vem, o zagueiro Jackson ainda não sabe onde jogará na próxima temporada. Ele está emprestado ao time alviverde até o dia 31 e teria que voltar para o Internacional. Entretanto, o jogador aguarda por um novo contato da diretoria palmeirense para definir o futuro.

"Está parada (a negociação). Temos contrato até o dia 31 e vamos esperar. O Jackson está de férias, em Cuiabá, com a família, e só quer descansar", disse o empresário do atleta, João Marcos, em entrevista ao Estado. "Chegamos a ter uma reunião antes de acabar a temporada, eles manifestaram interesse em ficar com ele, mas ficaram de ver a situação mais adiante. Temos até o dia 31, vamos aguardar", completou.

A diretoria do Palmeiras tem tratado Jackson como um plano B. A ideia é ir atrás de um reforço de nome para a posição, que possa jogar ao lado de Vitor Hugo. Até o momento, o clube acertou apenas com Roger Carvalho para a defesa, mas ele chega para compor elenco. Caso não consiga acertar com as opções que lhe agradaram, a diretoria deve retomar as conversas com o Internacional e com o jogador para definir sua situação.

Entretanto, João Marcos garante que Jackson já está recebendo outras propostas. "Temos algumas situações na Europa e no Brasil, mas agora não temos o que fazer. Vamos esperar e respeitar o contrato até o dia 31. Depois disso, a gente vê o que é melhor para ele", disse o agente.

O Olímpia, do Paraguai, ofereceu o zagueiro Carlos Rolon em troca por William Mendieta, que está emprestado ao clube paraguaio até o fim da temporada. Além disso, jornais paraguaios revelam que Bruno Valdez também está nos planos. Ele é companheiro de Diego Lugano no Cerro Porteño e já teria recebido uma proposta da equipe brasileira. Valdez é companheiro de Lucas Barrios na seleção paraguaia e tem seu nome como possível reforço também no Celta, da Espanha.