Com contrato renovado, Benazzi quer reforços na Portuguesa

A Portuguesa precisa ter um elenco forte, coeso e capaz de disputar em condições de brigar pelo título em todas as competições que vai participar em 2008: Paulistão, Copa do Brasil e Brasileiro da Série A. Esta é a visão do técnico Vágner Benazzi que, na quinta-feira, confirmou a renovação de seu contrato e vai ficar mais um ano no Canindé. "Nosso pensamento é fazer um bom Paulistão visando o Brasileiro, que é nosso objetivo principal no segundo semestre. Não podemos separar uma coisa da outra", disse o treinador. Para ele, "é preciso ter um elenco forte, para evitar problemas com as esperadas contusões, suspensões e cartões". Nesta temporada, a Lusa conquistou os acessos no Estadual e no Nacional. Benazzi comandou o time rubro-verde em 80 partidas, sendo que venceu 40 delas, empatou 24 e perdeu 16. Com esses números, o aproveitamento do treinador foi de 60% dos pontos disputados. A estréia do técnico pela Portuguesa aconteceu em 29 de setembro de 2006. Desde então, ele salvou o clube do rebaixamento para a Série C em 2006 e, neste ano, conquistou os acessos dos Campeonatos Paulista (com título da Série A-2) e Brasileiro da Série B. Com Benazzi garantido, a Lusa agora deve começar a correr atrás de reforços para 2008. Até porque, algumas peças importantes podem deixar o elenco. A primeira a sair é o lateral direito Wilton Goiano que se transferiu para o São Caetano. A Portuguesa volta a campo somente no próximo ano. A equipe rubro-verde estréia no Paulistão contra o Santos, no próximo dia 16 de janeiro, em São Paulo.