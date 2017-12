Corinthians e Cruzeiro, abrem quartas de final da Copa São Paulo

A 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai chegando na sua reta final e, com apenas mais oito times vivos na disputa, duas partidas abrem as quartas de final nesta terça-feira. Sport e Cruzeiro se enfrentam em São Paulo à tarde, enquanto que à noite Corinthians e Ituano jogam em Limeira (SP).

O primeiro jogo será disputado às 16 horas no tradicional estádio Nicolau Alayon, casa do Nacional, onde Sport e Cruzeiro brigam por uma vaga na semifinal. O time pernambucano é, ao lado do Corinthians, um dos clubes com 100% de aproveitamento após seis partidas cada.

Depois de passar por Atlético Paranaense, Rio Preto-SP e União-MT na primeira fase, o Sport venceu ainda Tanabi-SP, Juventude-RS e Mirassol-SP no mata-mata. O Cruzeiro só não venceu uma partida, na terceira fase, quando empatou por 2 a 2 com o Marília-SP e avançou nos pênaltis. Na quarta fase eliminou o Ceará, ganhando por 2 a 1.

Mais tarde, às 21 horas, Corinthians e Ituano se enfrentam no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. Tido como o time a ser batido, o clube da capital também mantém 100% de aproveitamento e tem campanha ainda superior à do Sport, com 20 gols marcados e apenas 3 sofridos em vitórias sobre Botafogo-PB, Bragantino e Internacional (de Limeira), na primeira fase, além de Paysandu, Guarani-SP e Internacional no mata-mata.

O Ituano, que ficou atrás do Grêmio na primeira fase, se vingou do time gaúcho com vitória por 3 a 0 na terceira fase e vem de uma classificação com nova vitória, por 2 a 0, sobre o Avaí.

As outras duas vagas nas semifinais serão decididas na quarta-feira, com confrontos entre São Paulo e Flamengo, em Barueri, e América-MG e Bahia, em Mogi das Cruzes (SP).

Confira os confrontos das quartas de final da Copa São Paulo:

Terça-feira

Sport-PE x Cruzeiro (às 16h)

Corinthians x Ituano (às 21h0

Quarta-feira

América-MG x Bahia (às 17h)

São Paulo x Flamengo (às 19h30)