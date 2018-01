Com corte no pé, Luis Fabiano desfalca São Paulo contra o Goiás

O técnico Juan Carlos Osorio ganhou mais um problema para escalar o São Paulo neste sábado na partida contra o Goiás, no Morumbi, pela 19ª rodada do Brasileirão. Ele perdeu o atacante Luis Fabiano, cortado pelo departamento médico em razão de um corte no pé direito.

Ele sofreu o corte durante a partida contra o Figueirense, na quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Ele levou um pisão em uma dividida e precisou deixar o gramado mais cedo. Desde então, era dúvida na equipe. Nesta sexta, o clube confirmou a baixa do atacante.

Sem Luis Fabiano, Osorio relacionou apenas dois atacantes para a partida: Alexandre Pato e Centurión. O argentino é meia de origem, mas atuou no setor ofensivo no clássico com o Corinthians, na vaga de Pato, vetado por questões contratuais. Foi a última partida de Centurión como titular do São Paulo.

Com a nova baixa no ataque, o argentino deve ganhar nova chance entre os titulares. Em compensação, Osorio terá o retorno de Michel Bastos, poupado contra o Figueirense.

O treinador terá baixas também na defesa. O zagueiro Luiz Eduardo, expulso na última partida, e o goleiro Rogério Ceni, machucado, são desfalques certos. Rodrigo Caio, recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo, deve entrar no lugar de Luiz Eduardo. E Renan Ribeiro está garantido no gol.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni, Renan Ribeiro e Léo;

Laterais: Matheus Reis, Reinaldo, Auro, Carlinhos e Bruno;

Zagueiros: Breno, Edson Silva, Lucão e Rafael Toloi;

Volantes: Hudson, Thiago Mendes, João Schmidt;

Meias: Michel Bastos, Wesley e Paulo Henrique Ganso;

Atacantes: Alexandre Pato e Centurión.